Актриса из сериала "Счастливы вместе" впала в кому

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому. Об этом сообщила ее подруга Елена Ксенофонтова.

"Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме", — написала Ксенофонтова в Instagram.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) 8 Авг 2018 в 10:20 PDT

По ее словам, Симдянкина борется с болезнью более двух лет.

Позже Ксенофонтова сообщила об улучшении состояния подруги — актриса самостоятельно задышала, у нее заработало сердце.

Мария Симдянкина играет в театре и кино. В частности, она снималась в сериалах "Счастливы вместе", "Возвращение Мухтара", "Маргоша-2", "Кулагин и партнеры".