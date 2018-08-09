Тверской губернатор вновь вошел в "тройку" лидеров медиарейтинга по ЦФО

ТВЕРЬ, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа за июль, сообщается на сайте компании "Медиалогия".

Как сообщила РИА Новости заведующая кафедрой журналистики Тверского государственного университета Елена Брызгалова, губернатор региона второй месяц подряд входит в "тройку" лидеров медиарейтпнга глав ЦФО. По ее мнению, это происходит за счет большого количества новостей, интегрированных в федеральную повестку.

"Журналисты сделали акцент на том, что заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев не случайно свою первую региональную поездку в статусе вице-премьера совершил именно в Тверскую область. Объяснялось это тем, что губернатор Игорь Руденя ранее был его заместителем в Минсельхозе РФ и бывшие коллеги сохранили хорошие отношения", — сказала собеседница агентства.

Эксперт полагает, что также резонансным оказалось заявление Рудени о планах по созданию в Тверской области высокопроизводительного, экспортно ориентированного кластера в обрабатывающей промышленности и подчеркнула, что промышленное производство в настоящий момент формирует треть регионального ВРП.

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