В больнице в Струнино, на закрытие которой жаловались Путину, делают ремонт

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Ремонт больницы в городе Струнино Владимирской области, на закрытие которой местные жители пожаловались президенту РФ, уже начался и идет в сроки, в конце августа рабочие должны приступить к ремонту детской поликлиники, сообщил РИА Новости в четверг директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

С жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне обратилась инициативная группа местных жителей, которые борются за ее сохранение. Они рассказали о закрытии отделений больницы, назвав главной проблемой закрытие детского отделения. Губернатор региона Светлана Орлова также в ходе прямой линии опровергла закрытие отделений. Она сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт струнинской больницы.

Президент поручил Минздраву РФ совместно с администрацией Владимирской области до 31 декабря 2018 года обеспечить в городе Струнино проведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение современным медицинским оборудованием районной больницы, в том числе детской поликлиники.

"Уже ремонтируются кожное и психиатрическое отделения больницы, неврология. Затем начнем детское отделение. Там начинаются торги 16 августа и в течение 10 дней — контракт. То есть фактически мы ждем в конце августа, что ремонт детской поликлиники начнется. Ну, и там часть оборудования уже передали", — рассказал Кирюхин.

Он подчеркнул, что все работы и процедуры идут в сроки.

"Теперь все зависит не только от нас. От строителей, от поставщиков. У каждого свои проблемы могут возникнуть. Поэтому мы сейчас осторожны. Тем не менее есть контракты и сроки, и мы оперируем этими цифрами. Надеемся, что никто не подведет", — пояснил собеседник агентства.

"Но там все местные строители выиграли торги, они там живут, я думаю, там и качество будет лучше, поскольку для себя делают. И жители контролируют, и мы, конечно, контролируем", — добавил он.