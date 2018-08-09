В Москве назвали лучшие места для отдыха на природе в августе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Москвы назвали лучшие места для отдыха на природе в августе, в столичных парках москвичей и гостей города ждут бассейны, аквапарк, "сухие" фонтаны и зоны отдыха с шезлонгами, сообщили в четверг в пресс-службе "Мосгорпарка".

"Парки Москвы ждут москвичей, чтобы провести последние жаркие дни лета на природе. Гостей приглашают в бассейны, мини-аквапарк, в ледяную пещеру и "сухие" фонтаны, а также зоны отдыха с шезлогнами, пуфиками и пляжными видами спорта", — говорится в сообщении.

Так, в парке "Сокольники" расположен "The bassein", где можно искупаться в двух бассейнах, поиграть в пинг-понг, или потанцевать на DJ-вечеринке от резидентов ведущих клубных проектов столицы. А в парке "Фили" гостей ждут два взрослых и один детский бассейн, которые расположены прямо в Москве-реке.

"Все три — с подогревом, за их чистоту отвечает многоступенчатая система фильтрации и дезинфекции водопроводной воды без хлорки. Все три бассейна — понтонные, между ними есть шезлонги, на которых можно отдохнуть и позагорать, есть кабинки для переодевания. Рядом с зоной отдыха и бассейнами — кафе с прохладительными напитками и снэками, площадка для пляжного волейбола и пляжного мини-футбола, а также спортплощадка с тренажерами", — рассказали в "Мосгорпарке".

В Измайловском парке юные москвичи могут посетить мини-аквапарк "Акула-каракула", там ждут детей от трех до 12 лет, а для спасения от жары можно сходить в ледяную пещеру в парке "Зарядье". Также в столице есть несколько "сухих" фонтанов, к которым можно подойти вплотную и прогуляться между струй: цветомузыкальный фонтан в Таганском детском парке, "сухой" фонтан в Бабушкинском парке, фонтан на Крымской набережной парка "Музеон", а также "сухой" фонтан в Сиреневом саду в Измайлово, который начинает работать уже в 6 утра.

Кроме того, в 25 парках москвичей и гостей столицы ждут зоны отдыха с шезлонгами, где можно позагорать или поиграть в пляжный волейбол. Гостей ждут, в частности, в парках "Красногвардейские пруды", Измайловский, Лианозовский, Гончаровский, у прудов "Радуга", 50-летия Октября, зоне отдыха "Борисовские пруды", усадьбах "Воронцово", "Коломенское", "Алтуфьево", "Люблино", "Царицыно".