В Марьино заработает самый большой в Москве памп-трек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Самый большой асфальтовый памп-трек (специальная трасса для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах) в Москве появится на территории парка 850-летия столицы, сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Общая площадь памп-трека составит около 5 тысяч квадратных метров, длина четырех трасс для спортсменов с разным уровнем подготовки – около 700 метров. Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей" – рассказал Бирюков.

Главная особенность памп-треков – их закольцованность. Такая трасса представляет собой чередование волн, кочек и контруклонов и не содержит ровных участков.

Трасса для начинающих райдеров будет длиной 65 метров, протяженность ритмичной секции для кардиотренировок составит 160 метров. Для более умелых спортсменов обустроят трассу в форме бабочки из двух зеркальных секций по 112 метров, а самые опытные райдеры смогут отрабатывать технику прохождения препятствий на 210 метрах сложного спецучастка.

"Специалисты уже приступили к устройству основания трассы. На данный момент послойно утрамбовали грунт и песок, обустроили дренажную систему. Затем добавят слой щебня, который тоже утрамбуют. Следом с помощью виброкатка уплотнят слой гранитного отсева и уложат 7 сантиметров мелкозернистого асфальта", — пояснил Бирюков.

Как напомнили в комплексе, третий этап работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка 850-летия Москвы стартовал в этом году. По его итогам в парке появится дорожка для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием, велосипедная дорожка, а также стадион для биатлона. Рядом будет обустроена спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. Всего запланировано устройство четырёх спортивных и одной детской площадки, а также лыжероллерной трассы длиной около 4 километров, которую летом будут использовать роллеры, а зимой – лыжники. В парке организуют и прокат спортинвентаря.