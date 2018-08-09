Ростех начал готовить специалистов по диверсификации

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" запустила для своих сотрудников образовательную программу "Вектор", которая призвана перепрофилировать специалистов "оборонки" на гражданские проекты, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Ростеха.
В госкорпорации полагают, что реализация проекта приведет к созданию кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и увеличения доли гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году.
"В проекте примут участие инженеры, конструкторы, руководители структурных подразделений по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), управленцы высшего звена и другие сотрудники госкорпорации "Ростех", которые обладают необходимыми управленческими и профессиональными качествами для развития производства гражданской продукции", — сказали в пресс-службе.
Кого будут учить
"Ключевой составляющей успеха конверсии является кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего внимания сотрудники, способные генерировать идеи, создавать качественные и востребованные продукты, успешно продвигать их на гражданских рынках в условиях жесткой конкуренции. Мы разработали современную многоступенчатую программу отбора, тестирования и обучения перспективных специалистов, которые за счет полученных знаний станут технологическими лидерами на своих предприятиях", — привели в пресс-службе слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.
О диверсификации
Президент отметил, что выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден. Он назвал стратегической задачей повышение к 2025 году доли гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.
По словам президента, успешное решение этой задачи позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий и укреплять трудовые коллективы.
Путин отметил, что в настоящее время в России начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано "НПО Конверсия", которое займется продвижением такой продукции на рынки. Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.