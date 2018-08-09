Ростех начал готовить специалистов по диверсификации

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" запустила для своих сотрудников образовательную программу "Вектор", которая призвана перепрофилировать специалистов "оборонки" на гражданские проекты, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Ростеха.

В госкорпорации полагают, что реализация проекта приведет к созданию кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и увеличения доли гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году.

"В проекте примут участие инженеры, конструкторы, руководители структурных подразделений по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), управленцы высшего звена и другие сотрудники госкорпорации "Ростех", которые обладают необходимыми управленческими и профессиональными качествами для развития производства гражданской продукции", — сказали в пресс-службе.

Кого будут учить



Базовую программу обучения смогут пройти 1,5 тысячи сотрудников Ростеха, отобранных в ходе онлайн-тестирования. По итогам базового обучения участники получат навыки формирования технологических проектов, узнают принципы бизнес-моделирования, научатся определять рыночные ниши, овладеют методами разработки и реализации стратегии коммерциализации результатов НИОКР. К углубленному курсу будут допущены 500 человек, наиболее успешно прошедших тест по результатам базовой программы, а также онлайн-диагностику лидерских качеств. По результатам программы будут определены 100 лучших сотрудников, которые получат доступ к дополнительным программам развития и экспертной поддержке для запуска гражданских проектов. Прием заявок стартовал 6 августа и продлится до 23 сентября 2018 года.

"Ключевой составляющей успеха конверсии является кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего внимания сотрудники, способные генерировать идеи, создавать качественные и востребованные продукты, успешно продвигать их на гражданских рынках в условиях жесткой конкуренции. Мы разработали современную многоступенчатую программу отбора, тестирования и обучения перспективных специалистов, которые за счет полученных знаний станут технологическими лидерами на своих предприятиях", — привели в пресс-службе слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

О диверсификации

Вопросы диверсификации неоднократно поднимались на уровне руководства страны. Так, в январе текущего года в ходе посещения "Уфимского моторостроительного производственного объединения" президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

Президент отметил, что выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден. Он назвал стратегической задачей повышение к 2025 году доли гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.

По словам президента, успешное решение этой задачи позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий и укреплять трудовые коллективы.

Путин отметил, что в настоящее время в России начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано "НПО Конверсия", которое займется продвижением такой продукции на рынки. Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.