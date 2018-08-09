Кадры о боли: история борьбы с раком победила в фотоконкурсе имени Стенина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Можно ли сфотографировать боль, не показывая ран и перекошенного страданиями лица? Ответ на этот вопрос знает победительница Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года Алена Кочеткова из Калуги. Ее серию фотографий "Как я болела", в которой Алена попыталась рассказать о собственных физических и психологических переживаниях во время лечения от онкологии, жюри конкурса удостоило первого места в номинации "Моя планета".

Тлеющие угли



Шокирующий диагноз Алене поставили чуть больше года назад. Известие о болезни настолько выбило ее из привычной колеи, что почти не выпускавшая до этого из рук фотоаппарата она некоторое время не могла сделать ни кадра. "Сначала у меня не было ни времени, ни сил, ни мыслей фотографировать, потому что я проходила обследование перед лечением. И это было очень нервно. Было совсем не до фотографий", — вспоминает Алена.

И тут же поясняет, сбиваясь и подбирая подходящие слова, вновь переживая то состояние: "Никогда не примеряешь на себя ситуацию — никогда не думаешь, что ты можешь внезапно заболеть… Тем более в таком молодом возрасте… Я была в шоке. Ты просто не понимаешь: почему, что произошло, и вообще не было осознания, что это реально произошло, что я болею".

Вести фотохронику своей болезни девушка стала уже в процессе лечения. "Началось, наверное, все с кадра о боли в костях. Это ощущение меня посетило после первой "химии". Боль была очень сильной и необычной. Раньше такого я не испытывала. У меня сразу возник такой визуальный образ — тлеющие угли", — поделилась она.

По словам Алены, эта боль плавно перетекала по ногам, то затихала, то возникала в другом месте, как вновь разгорающийся под дуновением ветра уголек. "Вот отсюда красный цвет на некоторых фото. Я и угли фотографировала, искала, как бы это передать. Потом муж купил мне лазерную указку, я стала с ней экспериментировать, фотографировать", — радуется своей творческой находке Алена, будто забыв о том, что натолкнуло ее на эти фотоэксперименты.

Правда, большая часть этих снимков была утрачена — ноутбук со всем фотоархивом за три года украли прямо возле больницы незадолго до операции… Восстановить удалось всего пару кадров.

Исследовала себя в болезни



"В какой-то момент мне, видимо, стало нужно фотографировать себя. Я даже просто ложилась на диван и делала по 100-200 дублей. Может, это своего рода психотерапия. Потому что снимать что-то другое не было ни настроения, ни сил. С одной стороны, были переживания, тяжелые мысли, связанные с болезнью, но, с другой стороны, мне даже было как-то интересно, как я буду выглядеть лысой, например. Никогда бы я не решилась побрить голову просто так, всегда носила длинные волосы. Это новые ощущения. И у меня появился какой-то такой исследовательский инстинкт", — отметает Алена.

Делая бесчисленное множество случайных и постановочных кадров, Алена, по ее признанию, изначально не планировала отправлять эти фотографии на конкурсы, просто хотела рассказать о болезни изнутри. Ей приходилось носить парик. От врачей она сразу узнала, что волосы начнут выпадать через две недели после начала курса химиотерапии.

"У меня был отличный парик. Он был очень похож на мои волосы, на мою прическу. И люди, которые были не в курсе болезни, встречая на улице, говорили: "О, ты отлично выглядишь!" Хотя круги под глазами, да и вообще паршиво после химии, а мне тут комплименты говорят — хорошо", — с веселой улыбкой рассказывает Алена.

"Это вот когда брови и ресницы выпадают, видно, что человек "перехимиченный". Мои брови держались до последнего, поэтому я хорошо маскировалась", — добавляет она, уточняя, что потеря волос — меньшее из зол, которое приходится переживать онкобольным, но в моральном плане для женщины, которая всегда носила длинные волосы, это удар.

"Еще есть не хочется совершенно. И приходит понимание, какое это простое и вместе с тем прекрасное чувство — аппетит. Так здорово, когда хочется съесть что-то и приятно это есть! Потому что когда вообще ничего не хочется или ешь какое-то блюдо, знаешь, как это вкусно, но во время еды все кажется отвратительным, вызывает отторжение — это, конечно, не очень", — продолжает рассказ Алена.

Все это ей хотелось вложить в фото: и отвращение к пище, и потерю волос, и психологическое состояние. Отсюда и снимок за столом перед отодвинутой тарелкой, и кадры с отрезанной косой или париком на стене.

Место для надежды



Лечение длилось больше полугода, и теперь Алена должна каждые три месяца проходить обследование — о выздоровлении можно будет говорить только по прошествии трех лет.

Даже когда девушке пришла идея попробовать отобрать фото из хроники болезни для конкурсов, были сомнения — стоит ли это делать, как все получится, как оценят.

"В какой-то момент решила посоветоваться с другом-фотографом. До этого показывала снимки только мужу, больше никому. Друг был в курсе моего заболевания, но испытал шок, когда увидел фото, сказал, что ему очень тяжело их смотреть. И тут я тоже осознала, что зрителю тоже может быть тяжело смотреть их. Изнутри я эту ситуацию переживала, и мне даже в голову не приходило, что эти фото с лысиной могут кого-то напугать, шокировать", — отмечает Алена.

Поэтому, говорит, при отборе снимков, когда с кем-то советовалась, стала в обязательном порядке добавлять вопрос, не слишком ли тяжелое и депрессивное впечатление оставляет фото.

"Мне очень хотелось показать как раз позитивные какие-то моменты. Не знаю, насколько это удалось. Например, последний кадр серии, с лучами — это о надежде. Никто не знает, вернется болезнь или нет. Но в любом случае, мне кажется, место для надежды должно оставаться. По-моему, серия получилось недостаточно позитивной, поэтому вряд ли может служить поддержкой для среднестатистических пациентов онкоцентров. Скорее, все-таки фото адресованы их родственникам, чтобы они хоть немного поняли, проникли в суть переживаний заболевшего и посочувствовали", — считает Алена.

По ее мнению, стойко перенести сообщение о заболевании и затем лечение ей помогли именно сопереживавшие близкие: родители и муж, которые были всегда рядом и сопровождали по всем больницам.

Работы Андрея Стенина, представленные на выставке "Долг журналиста" © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года. © Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня" Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года. /

Надо менять жизнь



"Постоянно думала, почему это со мной случилось, за что, какие ошибки совершила. Потом пришла к выводу, что не за что, а для чего… Чтобы подумать и как-то свою жизнь изменить. И я поняла, что мне многое в жизни действительно надо менять. И такой настрой есть. Но изменения не сразу происходят, как бы сильно ты этого ни хотел", — говорит Алена.

Девушка уверяет, что когда ставят онкологический диагноз, то все бытовые моменты, все, чем мы живем в обычной жизни, уходят на второй план, даже успехи и неудачи в чем-то.

"Это шелуха. И приходит понимание, что нужно просто радоваться жизни. Теперь мне хочется меньше внимания посвящать сиюминутным мелочам, которые в какой-то момент могут даже казаться значительными, больше заниматься реально важными вещами, в том числе общаться с родными. Речь даже не о том, чтобы каждую свободную минуту надо проводить с родными, но больше ценить эти моменты. Я увидела, как за меня волнуются родители. Они переживали сильнее меня — на них было просто страшно смотреть. А ведь в суете даже не задумываешься, насколько тебя любят родители", — отмечает Алена.

В ее планах теперь — активнее заниматься творчеством. "Когда мы живем нормальной жизнью, мы можем очень многое. Нам дается время, и мы можем делать все, что хотим, а мы, прикрываясь ленью или другими несерьезными причинами, отказываемся от этих возможностей. Поняла, что нужно этой лени противостоять, направляя себя в плодотворное русло", — размышляет она.

Покорение вершины



Впервые Алена начала делать фотографии в студенческие годы, причем своего фотоаппарата у нее тогда не было. Пришла в фотостудию "Улыбка" в Детской школе искусств под руководством Виталия Гришакова, где ей вручили пленочный фотоаппарат и научили не только делать снимки, но и проявлять пленку, печатать фото. Закончив вуз по специальности "экономист", девушка около года проработала бухгалтером, но поняла, что цифры — не ее стихия, и пришла в фотостудию, где сама получила первые знания о фотоделе, преподавать подросткам. Первый собственный профессиональный фотоаппарат купила только спустя годы, когда стала выигрывать в фотоконкурсах.

В Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина Алена участвовала не впервые. В прошлом году отправляла серию фотографий на деревенскую тему под названием "Родные края", но не прошла. В этом году тоже решила попробовать, и удача — первое место.

"Это очень значимый конкурс для меня, вершина, которую хотелось покорить. Очень интересно было, как международное жюри — люди, которые меня вообще не знают — оценят, поймут, примут или нет мои работы. Потом выставка ездит по многим городам и странам, это, я считаю, вообще круто, потому что множество людей за рубежом посмотрит мои фотографии, задумается, что переживает человек на этом фото", — делится размышлениями Алена.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.