Прокуратура назвала причину гибели нерп на Байкале в июне 2018 года

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Причиной гибели нерпы, найденной на берегу Байкала в июне 2018 года, стал парвовирусный энтерит, а сами животные являются частью массово погибших пресноводных тюленей осенью 2017 года, сообщает в четверг Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

По данным прокуратуры, это выяснилось в ходе проведенной проверки.

"Установлено, что 1 июня 2018 года управлением ветеринарии в ходе обследования побережья озера Байкал в местности Катково Прибайкальского района обнаружены 13 туш байкальской нерпы. Обнаруженные на побережье туши являются частью массового выброса нерп, имевшего место в октябре-ноябре прошлого года. Согласно выводам ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория" по результатам вскрытия, нерпы погибли от вирусного заболевания животных — парвовирусный энтерит", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, данное вирусное заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения. Для предотвращения распространения заболевания главе Прибайкальского района было выдано предписание уничтожить трупы до 11 июня. Однако этого сделано не было, хотя согласно составленному акту "от 3 июля 2018 года трупы нерп не обнаружены".

"Осмотр побережья озера Байкал в местности Катково… показал, что туши нерп остались на побережье и зарыты в песок, имеют признаки сильного гнилостного разложения. Таким образом… фактически Прибайкальская районная администрация уклонилась от исполнения возложенных законом обязанностей по предотвращению чрезвычайных ситуаций", — сообщает надзорное ведомство.

По его данным, для предотвращения заражения 19 июля прокуратура потребовала устранить нарушения. В настоящее время "все обнаруженные туши нерп вывезены и утилизированы путем сожжения за пределами Центральной экологической зоны озера Байкал".

Байкальская нерпа — единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. Промысел этого животного был запрещен в 2009 году, право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Ученые отмечают, что этот вид животного по интеллекту не уступает дельфину.

В октябре прошлого года на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Эксперты назвали одной из основных причин значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.