РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Прокуратура назвала причину гибели нерп на Байкале в июне 2018 года

04824
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. C. БузинаБайкальская нерпа. Архивное фотоБайкальская нерпа. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. C. Бузина

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Причиной гибели нерпы, найденной на берегу Байкала в июне 2018 года, стал парвовирусный энтерит, а сами животные являются частью массово погибших пресноводных тюленей осенью 2017 года, сообщает в четверг Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Байкальские нерпы. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
Перейти в фотобанк
Минсельхоз планирует продлить запрет на промысел байкальской нерпы
По данным прокуратуры, это выяснилось в ходе проведенной проверки.

"Установлено, что 1 июня 2018 года управлением ветеринарии в ходе обследования побережья озера Байкал в местности Катково Прибайкальского района обнаружены 13 туш байкальской нерпы. Обнаруженные на побережье туши являются частью массового выброса нерп, имевшего место в октябре-ноябре прошлого года. Согласно выводам ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория" по результатам вскрытия, нерпы погибли от вирусного заболевания животных — парвовирусный энтерит", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, данное вирусное заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения. Для предотвращения распространения заболевания главе Прибайкальского района было выдано предписание уничтожить трупы до 11 июня. Однако этого сделано не было, хотя согласно составленному акту "от 3 июля 2018 года трупы нерп не обнаружены".

Экологическое оздоровление Байкала могут взять на цифровой контроль
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Экологическое оздоровление Байкала могут взять на цифровой контроль
"Осмотр побережья озера Байкал в местности Катково… показал, что туши нерп остались на побережье и зарыты в песок, имеют признаки сильного гнилостного разложения. Таким образом… фактически Прибайкальская районная администрация уклонилась от исполнения возложенных законом обязанностей по предотвращению чрезвычайных ситуаций", — сообщает надзорное ведомство.

По его данным, для предотвращения заражения 19 июля прокуратура потребовала устранить нарушения. В настоящее время "все обнаруженные туши нерп вывезены и утилизированы путем сожжения за пределами Центральной экологической зоны озера Байкал".

Байкальская нерпа — единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. Промысел этого животного был запрещен в 2009 году, право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Ученые отмечают, что этот вид животного по интеллекту не уступает дельфину.

В октябре прошлого года на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп. Эксперты назвали одной из основных причин значительное увеличение популяции нерпы, после чего в действие вступили природные механизмы регуляции ее численности.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена