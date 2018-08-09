В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

ЧИТА, 9 авг — РИА Новости. Особый противопожарный режим в Забайкалье отменен в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В связи со стабилизацией пожарной обстановки и снижением класса опасности по условиям погоды в Забайкальском крае отменен особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписан губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой", — говорится в сообщении.

По словам специалистов департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности, ранее класс пожарной опасности не был снижен в связи с невозможностью спрогнозировать развитие метеорологической обстановки.

"При этом существовала вероятность ухудшения пожароопасной обстановки на территории края после окончания действия циклона и увеличения класса пожарной горимости", — отметили в ведомстве.

Особый противопожарный режим действовал на территории региона с 3 апреля 2018 года. В период пожароопасного сезона запрещается посещение лесов, проведение работы с открытым огнем: разведение костров, выжигание сухой травы на земельных и дачных участках. Режим ЧС, введённый в Забайкалье из-за лесных пожаров, был снят 23 июня. 8 июля в регионе началось наводнение, вызванное паводками и ливнями.