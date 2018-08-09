В московском метро появятся проездные в честь фестиваля "Времена и эпохи"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Тематические проездные билеты "Единый", посвященные фестивалю "Времена и эпохи", появятся в московском метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным фестивалю истории "Времена и эпохи", появятся в кассах Московского метрополитена с 10 августа", — говорится в сообщении.

На лицевой стороне билета будет изображен круглый логотип с названием фестиваля и "орнамент из переплетенных рисунков струнных музыкальных инструментов, монет и головных уборов". На другой стороне также будет располагаться орнамент и надпись "Московский фестиваль истории".

По данным пресс-службы столичного метрополитена, которые приводятся на сайте, к фестивалю выпустят 400 тысяч билетов "Единый" на 1, 2, 20 и 40 поездок. "Их особый дизайн напомнит нашим пассажирам о проведении одного из самых масштабных фестивалей столицы", — добавляется в сообщении.

Фестиваль "Времена и Эпохи" пройдет в Москве на 30 площадках с 10 по 22 августа. Ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за 9 грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.