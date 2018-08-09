Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Привести в порядок общественное пространство, сделать его "продолжением дома" для москвичей — обязанность города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

"Обязанность города — сделать так, чтобы москвич, выходя из своего дома, попадал в среду, которая обустроена, которая комфортна. Город, общественное пространство — это продолжение его дома, его личное пространство. Это не чье-то — не Путина, не Собянина, не правительства Москвы — это его личное, он здесь живет. И обязанность города — привести в порядок это пространство, сделать его комфортным, современным,…нам в первую очередь на это и нужно тратить (средства — ред.)", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что развитие общественного пространства способствует развитию города, инвестициям, росту экономики и доходов граждан. "Мы должны общественную среду подтягивать как минимум до того, что построено. А еще лучше — сделать шаг вперед, подтягивать остальной бизнес на качественно новый уровень", — добавил градоначальник.