Собянин: власти Москвы во многом ориентируются на мегаполисы Китая

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Москвы, проводя некоторые изменения в городе, ориентируются на мегаполисы Востока, в частности, Китая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенному в его соцсетях.

"На Востоке очень много аналогов. В первую очередь, это, конечно, Китай со своей страшной динамикой развития. У них и экономический потенциал другой, и количество населения другое. Это развивающаяся страна, и, конечно, по многим параметрам, по своей стремительной динамике мы их не догоняем, хотя не особенно и уступаем", — сказал Собянин на вопрос Дмитрия Киселева о том, ориентируется ли Москва на какие-то города Запада или Востока.