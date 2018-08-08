В Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем" появятся три выставочных сада

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Три выставочных сада появится на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем", высадка всех растений завершится к 20 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в среду.

"На время фестиваля "Цветочный джем" на Новом Арбате появятся сразу три выставочных сада, которые создадут финалисты одноименного конкурса. Все представленные на Новом Арбате сады – проекты российских ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Их установка начнется уже в субботу, 11 августа, а к 20 августа будут высажены все растения", — говорится в сообщении.

Так, в районе дома номер 13 на Новом Арбате появится сад "В потоке", сад "Грани Лентулова", главной темой которого станут краски и формы одного из основоположников русского авангарда Аристарха Лентулова — посетители смогут увидеть более 20 сортов различных цветов: гортензию, астры, герань, очиток, коровник, солидаго, шалфей и другие. Третий сад под названием "На семи холмах" разместится около дома 21, его основными растениями станут сосны, березы и гортензии, а также флоусы, эхинацея пурпурная и другие.

"Авторы наших проектов очень ответственно подошли к тому, чтобы их сады вписались в сложившийся городской ландшафт и одновременно изменяли его, делали запоминающимся. А на Новом Арбате москвичи и туристы смогут не только прогуливаться и сравнивать разные сады, но и, возможно, по-новому посмотрят на живопись Аристарха Лентулова, историю Москвы и даже иначе оценят свое место в современном мегаполисе", — рассказали в оргкомитете.

Отмечается, что сады будут доступны для всех желающих круглосуточно.