Президентская комиссия рассмотрела 112 заявлений по вопросам гражданства

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президентская комиссия по вопросам гражданства на заседании рассмотрела материалы об изменении гражданства по заявлениям 112 человек, сообщается на сайте Кремля.

Заседание Комиссии по вопросам гражданства состоялось под руководством помощника президента Анатолия Серышева. В ходе встречи были заслушаны доклады МИД и МВД России о реализации законодательства РФ о гражданстве.

"Рассмотрены материалы об изменении гражданства по заявлениям 112 человек… из них: о приёме в гражданство Российской Федерации – 104 человека; о восстановлении в гражданстве Российской Федерации – два человека; о выходе из гражданства Российской Федерации – шесть человек", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены 14 обращений о восстановлении срока подачи заявления по вопросам гражданства РФ, пропущенного по уважительным причинам, отмечается в сообщении.