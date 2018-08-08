Сенцов отказался от встречи со священником

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Епископу Апостольской Православной Церкви (АПЦ) Григорию Михнову-Вайтенко во второй раз отказано в посещении в колонии Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как пояснили в ведомстве, встреча осужденных со священнослужителями регламентирована уголовно-исполнительным кодексом РФ и проводится по письменному заявлению осужденного. Священнику отказано в посещении Сенцова, поскольку сам заключенный не дал согласия на встречу.

"Никаких заявлений на встречу с епископом… от Олега Сенцова в администрацию исправительного учреждения не поступало", — разъяснили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что 4 августа Сенцов также отказался от встречи с настоятелем храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги иереем Богданом Василюком, сообщив, что "не нуждается в духовном окормлении".

Ранее глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил главу ФСИН Геннадия Корниенко пустить к Сенцову епископа Центральной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Григория Михнова-Вайтенко, который хочет убедить его прекратить голодовку.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН. Врачи оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.