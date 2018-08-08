На 25 станциях МЦК установили лайтбоксы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Современные лайтбоксы установили на 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) вместо временных навигационных наклеек и указателей, сообщил в среду РИА Новости первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Новые вертикальные лайтбоксы выполнены в форме цилиндров и полуцилиндров. На них подсвечиваются схемы, маршрутно-путевые полосы, а также информационные памятки, пояснил он.
Он рассказал, что лайтбоксы специально размещают на опорах, которые поддерживают навесы над платформами, за счет чего навигационные элементы не мешают движению пассажиропотока и в то же время остаются максимально заметными. Подобные меры помогают пассажирам быстро сориентироваться и выбрать нужное направление.
"Временная навигация пока остается на станциях "Угрешская", "Новохохловская", "Площадь Гагарина", "Крымская", "Нижегородская" и "Ростокино". Ее планируют заменить на современные лайтбоксы до конца лета", — добавил он.