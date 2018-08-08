На 25 станциях МЦК установили лайтбоксы

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Современные лайтбоксы установили на 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) вместо временных навигационных наклеек и указателей, сообщил в среду РИА Новости первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"На платформах 25 из 31 станции Московского центрального кольца установили современные лайтбоксы вместо временных навигационных наклеек и указателей. Они органично вписываются в облик станций и прослужат дольше, чем временная навигация", — рассказал РИА Новости Роман Латыпов.

Новые вертикальные лайтбоксы выполнены в форме цилиндров и полуцилиндров. На них подсвечиваются схемы, маршрутно-путевые полосы, а также информационные памятки, пояснил он.

Он рассказал, что лайтбоксы специально размещают на опорах, которые поддерживают навесы над платформами, за счет чего навигационные элементы не мешают движению пассажиропотока и в то же время остаются максимально заметными. Подобные меры помогают пассажирам быстро сориентироваться и выбрать нужное направление.

"Временная навигация пока остается на станциях "Угрешская", "Новохохловская", "Площадь Гагарина", "Крымская", "Нижегородская" и "Ростокино". Ее планируют заменить на современные лайтбоксы до конца лета", — добавил он.