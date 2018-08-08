Минприроды начало принимать работы на фотоконкурс "Вода России"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Прием работ на фотоконкурс "Вода России" продлится до 6 октября, лучшие снимки представят на выставках в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в Минприроды РФ.

"В этом году мы решили расширить границы конкурса и ввели пять номинаций, что позволит участникам показать не только природные красоты нашей страны, но и рукотворные, как, например, гидроэлектростанции, мосты и прочие гидротехнические сооружения", – заявил директор департамента государственной политики в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов.

Все присланные материалы будут оценены жюри в пяти номинациях, каждая из которых затрагивает различные области взаимодействия человека с водой: "Город и вода", "Властелины воды" (плотины и другие сооружения), "Это интересно…" (история), "Моя стихия" (водоемы).

По словам Кириллова, стать участниками фотоконкурса смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания. Имена победителей будут объявлены 14 октября.

"Отдельную группу участников составят юные фотографы от 6 до 18 лет. Конкурс Минприроды России ставит перед собой цель в воспитании бережного отношения к водному богатству России и популяризации идей экологической активности, что соответствует одной из основных целей "Водной стратегии – 2020", – отметили в ведомстве.

В состав жюри конкурса вошли представители Минприроды России, известные художники и фотографы. Самые интересные работы будут представлены на специальных фотовыставках "Вода России", которые пройдут на железнодорожных вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге.