Страховщики разрабатывают мобильное приложение для упрощения оформления ДТП

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) разрабатывает новое многофункциональное мобильное приложение для автовладельцев, которое поможет им в ускорении и упрощении оформлении аварий, сообщил президент РСА Игорь Юргенс в ходе пресс-конференции в среду.
"Мы запустили мобильное приложение РСА… Мы его запустили как промежуточное. Разрабатываем более полное", — сказал Юргенс, добавив, что оно соответствует требованиям Банка России.
В материалах РСА поясняется, что в мобильном приложении есть три главные функции — проверка действительности полиса ОСАГО, фотографирование автомобилей и их повреждений с фиксацией координат места фотографирования и передача фотографий и иной информации в информсистему (АИС ОСАГО). Далее информация поступит в ту страховую компанию, куда потерпевший обратится за возмещением; для этого страховщик направит запрос в АИС ОСАГО.
По словам Юргенса, к основным отличиям функционала нового мобильного приложения от того, который реализован в "ДТП. Европротокол", относятся возможность ввода данных о полисе ОСАГО в личный кабинет пользователя путем сканирования QR-кода, возможность хранения данных о нескольких полисах в личном кабинете, возможность проверки пользователем данных полиса второго участника ДТП и ряд других возможностей. Также дополнен перечень повреждённых деталей.