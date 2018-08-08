Страховщики разрабатывают мобильное приложение для упрощения оформления ДТП

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) разрабатывает новое многофункциональное мобильное приложение для автовладельцев, которое поможет им в ускорении и упрощении оформлении аварий, сообщил президент РСА Игорь Юргенс в ходе пресс-конференции в среду.

В материалах РСА, представленных на мероприятии, отмечается, что с 1 июня 2018 года закон об ОСАГО предусматривает использование страховщиком при урегулировании убытка данных о ДТП, которые зафиксированы с использованием программного обеспечения, соответствующего определённым требованиям.

"Мы запустили мобильное приложение РСА… Мы его запустили как промежуточное. Разрабатываем более полное", — сказал Юргенс, добавив, что оно соответствует требованиям Банка России.

В материалах РСА поясняется, что в мобильном приложении есть три главные функции — проверка действительности полиса ОСАГО, фотографирование автомобилей и их повреждений с фиксацией координат места фотографирования и передача фотографий и иной информации в информсистему (АИС ОСАГО). Далее информация поступит в ту страховую компанию, куда потерпевший обратится за возмещением; для этого страховщик направит запрос в АИС ОСАГО.

Юргенс напомнил, что задолго до вступления в силу нововведений в закон РСА выпустил свое мобильное приложение "ДТП. Европротокол" с таким же функционалом и рассказал, что страховщики уже активно работают с данными, которые зафиксированы с его помощью.

По словам Юргенса, к основным отличиям функционала нового мобильного приложения от того, который реализован в "ДТП. Европротокол", относятся возможность ввода данных о полисе ОСАГО в личный кабинет пользователя путем сканирования QR-кода, возможность хранения данных о нескольких полисах в личном кабинете, возможность проверки пользователем данных полиса второго участника ДТП и ряд других возможностей. Также дополнен перечень повреждённых деталей.