Челябинские власти хотят решить проблему 2,7 тысячи дольщиков к 2019 году

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области рассчитывают к 2019 году решить проблемы более 2,7 тысячи участников долевого строительства, не получивших в установленные сроки свое жилье, общее число обманутых дольщиков в настоящее время в регионе превышает 3,8 тысячи человек, заявил губернатор Борис Дубровский.

В Челябинске в среду состоялось совещание под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, посвященное социально-экономическому развитию региона. Цуканов на совещании сообщил, что у региона остаются проблемы с обманутыми дольщиками. По его данным, в области есть 36 проблемных домов, где следует решать вопросы более 3,8 тысячи дольщиков.

"В Челябинской области системно решается проблема обманутых дольщиков. На 1 июля заключено более 3,8 тысячи договоров с гражданами-участниками долевого строительства. В "дорожную" карту включено 36 проблемных дома. В 2018 году планируется удовлетворить требования участников долевого строительства по 20 домам – более 2,7 тысячи граждан-участников долевого строительства", — сказал губернатор на совещании.

По его словам, согласно плану-графику, в текущем году планируется достроить 10 домов, в том числе семь домов стройкомпании "Гринфлайт", еще по 10 домам планируется передача дольщикам квартир в других достроенных домах.

Окончание строительства еще 16 многоквартирных домов запланировано на 2019 год, это более 1 тысячи граждан, которые смогут получить свои квартиры, отметил губернатор.

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