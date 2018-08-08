С помощью городского велопроката москвичи совершили 2,5 миллиона поездок

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Почти 2,5 миллиона поездок совершено с помощью велопроката в Москве в текущем сезоне, такое число поездок является рекордным за все время работы велопроката в городе, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Побит рекорд по числу поездок на городских велосипедах за все время работы велопроката в Москве – сезон еще не закончился, а пользователи уже совершили почти 2,5 миллиона поездок. Для сравнения, в 2017 году прокатные велосипеды брали 2,4 миллиона раз", — сказал Ликсутов РИА Новости.

Он отметил, что такому росту способствовало расширение сети велопроката не только в центре, но и в отдаленных районах города. Кроме того, по словам главы департамента, в Москве установилась хорошая погода, в связи с чем жители выбирают велосипеды не только для прогулок, но и как альтернативу общественному транспорту.

"Новые станции открываются вблизи метро и МЦК, а также в спальных районах города, поэтому с каждым сезоном становится удобнее использовать велосипед как транспорт последней мили. Для горожан и гостей Москвы сейчас работают 430 станций с более 4 тысячами велосипедов", — добавил заммэра.