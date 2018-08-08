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Общество

Губернаторы рассказали о тенденции переезда молодежи из Москвы в глубинку

(обновлено: 17:07 08.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фотоПассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Главы российских регионов на форуме "Территории смыслов на Клязьме" рассказали о новой тенденции переезда молодежи из Москвы в глубинку. По их мнению, жить и работать нужно не там, где родился, а там, где от тебя больше пользы.

Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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В среду в ходе открытого диалога на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" участница из Тюмени спросила присутствующих глав регионов, как они относятся к тенденции переезда чиновников из регионов в Москву на более высокие должности. В качестве примера она привела двух бывших губернаторов Тюменской области – мэра Москвы Сергея Собянина, возглавлявшего регион с 2001 по 2005 годы, и Владимира Якушева, в мае этого года занявшего должность министра строительства и ЖКХ РФ.

Реализоваться в регионах

"Сейчас обратная молодежная тенденция: все едут из Москвы. Из Тюмени я понимаю, почему в Москву стремятся. У нас на Орловщине теплее, природа лучше, яблоки вкуснее. Я из Москвы на Орловщину, обратно не собираюсь", — сказал, отвечая на вопрос, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, который до назначения в регион был лидером фракции КПРФ в Мосгордуме.

Он отметил, что сегодня любую новую хорошую идею, равно как и свой потенциал, можно реализовать в регионе.

Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Я искренне рад тому, что появилась возможность реализовывать там, где низкая экономическая база. Возможно, это сложно, но когда есть много хороших идей, есть потенциал для развития территорий — это большой плюс", — добавил Клычков.

Он рассказал, что молодые кандидаты на высокие должности в регионе нередко просят дать им "московскую зарплату".

"Я обычно говорю: для хорошей зарплаты, нужно хороший результат показать. Кто-то отваливается сразу: не хочет работать. А те, у кого есть идея, начинают работать дальше", — сказал врио главы Орловской области, отметив, что в этом и есть смысл федеральной политики.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМосква в преддверии Дня города
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва в преддверии Дня города

Не бояться перемен

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь напомнил участникам форума, что также переехал в регион из Москвы, где занимал должность директора одного из департаментов Минпромторга РФ.

Дачи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"У меня был выбор: ехать в регион или оставаться в Москве. И, конечно, я угадал с переездом. И мне кажется, всегда нужно соглашаться на те возможности, которые тебе преподносит судьба, и браться за дело, даже если оно выглядит не столь перспективным или ты ждешь чего-то. Мне кажется, не надо ничего бояться", — сказал Алиханов.

По его словам, тенденция переезда молодежи из столицы в регионы – движение в правильном направлении, так как чем больше будет миграции внутри страны, тем лучше. Он напомнил, что в течение нескольких десятилетий в Калининградской области наблюдается положительная миграционная тенденция.

"Приезжают люди, и мы только рады. Пытаемся эту тенденцию усилить, чтобы к нам переезжали люди из разных регионов нашей страны, из стран СНГ. Чем больше будет такого смешения, тем лучше, потому что когда мы окукливаемся, концентрируемся в себе — будь то регион или город — ничего хорошего их этого в итоге не происходит", — пояснил Алиханов.

Калининградский губернатор призвал молодых участников форума пробовать себя в разных регионах.

"Есть у нас такая поговорка "Где родился, там и пригодился". Но родились мы все в нашей замечательной большой стране, здесь наш общий дом, поэтому, мне кажется, ничего плохого в этом нет, и бояться этого не нужно. Нужно ездить и трудиться там, где от вас больше будет пользы, больше эффекта, так что милости просим в Калининград", — заключил Алиханов.

Самые достойные

Врио главы соседнего с Тюменской областью Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов со своей стороны объяснил, почему уроженцы Западной Сибири делают успешную карьеру на федеральном уровне.

"Западная Сибирь осваивалась всей великой страной, и у нас очень интересный генофонд: лучшие люди со всей страны, со всех союзных республик когда-то приезжали в Западную Сибирь, создавали города, поднимали промыслы… И я понимаю, что в таких местах случайные люди не задерживаются. Это территория, которая дает энергию, но также выявляет самых сильных, самых достойных", — сказал Артюхов.

Он отметил, что успешные карьерные истории, которые демонстрируют уроженцы Западной Сибири, подтверждают это. Артюхов добавил, что сам не собирается переезжать на работу в Москву.

"Мне посчастливилось работать и сделать успешную карьеру в своем регионе, поэтому, отвечая на вопрос, никуда уезжать не хочется, хочется приносить пользу своему родному региону", — сказал он.

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