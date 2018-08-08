Минтранс подготовил рекомендации по стоимости платной парковки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минтранс РФ разработал рекомендации по определению размера платы за пользование платными парковками, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Методические рекомендации определяют основные принципы дифференциации размера платы за пользование парковкой в зависимости от места размещения парковки и ее назначения, времени и продолжительности ее использования, типа размещаемых на ней транспортных средств, ее заполняемости", — говорится в документе.

По нему, максимальный (при полной загрузке парковки) размер платы за парковку, необходимый для снижения заполняемости до оптимального уровня, для Москвы составляет 138 рублей в час, для Петербурга — 106 рублей, для Севастополя — 50 рублей в час, для остальных территориальных единиц расчеты представлены по федеральным округам. Максимальная стоимость парковки в Москве сейчас составляет 200 рублей в час.

При этом расчет заполняемости парковки в определенный момент времени для получения детальной информации рекомендуется проводить не менее чем два раза в одни и те же дни недели утром (с 8 до 12), днем (с 12 до 4), вечером (с 4 до 8) и ночью (с 8 вечера до 8 утра), а для городов с численностью населения свыше 1 миллиона человек период "ночь" рекомендуется начинать с 9 вечера и с 10 вечера для Москвы и Санкт-Петербурга.

"Для дифференциации размера платы за пользование парковкой в зависимости от продолжительности ее использования применяется коэффициент увеличения платы в зависимости от длительности стоянки на парковке, который вводится в целях обеспечения возможности увеличения платы за парковку от длительности — в случае необходимости увеличения оборачиваемости парковочных мест. Коэффициент устанавливается исходя из текущего и целевого уровня оборачиваемости парковочных мест", — отмечается в рекомендациях.