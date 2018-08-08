Рогозин передал Путину альбом с фото об истории возведения Крымского моста

НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг – РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал президенту РФ Владимиру Путину альбом с фотографиями Крымского моста, сделанными со спутника, начиная с момента его строительства.

"Мы с апреля 2014 года проводили съемку Крымского моста, как он строился, от первого шага" — рассказал он. "240 маршрутов было отснято ежемесячно нашими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (сейчас у нас 10 космических аппаратов, через несколько лет группировка будет уже 23 аппарата)", — добавил он.

"Это тоже очень важное направление коммерциализации космической деятельности", — считает Рогозин. "Это позволяет дистанционно наблюдать за тем, как меняются объекты, за изменениями ландшафта, природной среды, за незаконной вырубкой леса и многими другими вещами", — добавил он.

Рогозин сообщил, что уже в ближайший месяц в федеральных округах начнутся презентации Роскосмосом новых возможностей орбитальной группировки, которые можно не только коммерциализировать, но и активным образом внедрять в народное хозяйство.