МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин заявил о необходимости помогать коллегам из Московской области в решении экологических проблем, поскольку регион несет на себе колоссальную нагрузку из-за отходов из столицы.
"Чрезвычайно важно не забывать и своих соседей — Московскую область, которая несет колоссальную экологическую нагрузку из-за того, что отходы из Москвы захораниваются в полигонах Московской области", — сказал Собянин на обсуждении своей предвыборной программе с экологическими экспертами.
Собянин напомнил о подписанном ранее с губернатором Московской области Андреем Воробьевым соглашении совместно реализовывать программу реконструкции и улучшения работы полигонов в Подмосковье.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.