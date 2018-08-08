Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин заявил о необходимости помогать коллегам из Московской области в решении экологических проблем, поскольку регион несет на себе колоссальную нагрузку из-за отходов из столицы.

Ранее сообщалось, что избирательная программа Собянина будет сформирована в августе на основе предложений экспертов в разных областях. В частности, мэр указывал на острые вызовы, связанные с экологией. По его словам, за последнее время они вышли на первый план в связи с обстановкой в Московской области.

"Чрезвычайно важно не забывать и своих соседей — Московскую область, которая несет колоссальную экологическую нагрузку из-за того, что отходы из Москвы захораниваются в полигонах Московской области", — сказал Собянин на обсуждении своей предвыборной программе с экологическими экспертами.

Собянин напомнил о подписанном ранее с губернатором Московской области Андреем Воробьевым соглашении совместно реализовывать программу реконструкции и улучшения работы полигонов в Подмосковье.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.