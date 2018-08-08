ФГУП "Охрана" отсудило у Сердюкова меньше тысячи рублей за сигнализацию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мировой судебный участок обязал бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова заплатить ФГУП "Охрана" Росгвардии за сигнализацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

"Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора", — сказала она. Сумму пресс-секретарь уточнить не смогла, отметив, что она составила меньше 1 тысячи рублей. Договор, по ее словам, касался платы за сигнализацию.

"Судебный приказ легко отменить, если есть возражения сторон. В таком случае подается иск и суд его рассматривает", — пояснила Мышелова.