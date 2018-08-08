Участники "Золотого сечения" начали работу над проектами для предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Участники четвертой смены фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" начали работу над проектами для уральских предприятий, сообщает в среду департамент информационной политики главы региона.

"В Свердловской области стартовала четвертая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" – "Промышленные вызовы Урала". Традиционно обучение пройдут 200 школьников, представляющих большинство муниципальных образований Свердловской области", — говорится в сообщении.

Предприятия-заказчики проектов будут следить за работой школьников и помогать ребятам в реализации проектов в течение всего обучения.

"Так, на программу "Материаловедение" нам поставила задачу компания "ВСМПО-Ависма". Дети будут выполнять 3D-модели из титановых порошков. У нас также интересный проект с компанией "Униматик" по "Машиностроению". Ребята работают на многокоординатных обрабатывающих станках с числовым программным управлением. Для них это новый интересный опыт, при этом они осознают, какие задачи перед ними стоят", – приводятся в сообщении слова директора фонда "Золотое сечение" Елены Коротковой.

В декабре 2014 года в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина учредили образовательный фонд "Талант и успех". Силами фонда там же был создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. Первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение" прошла в августе 2017 года.

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