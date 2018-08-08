В Совфеде пообещали следить за соблюдением прав авиапассажиров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Совете Федерации заявили о поддержке решения Верховного суда РФ, отклонившего иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" об отмене бесплатного провоза вещей помимо ручной клади, и отметили, что продолжают держать на контроле вопрос соблюдения прав пассажиров при авиаперевозках.

Во вторник Верховный суд РФ рассматривал иск "Победы" к Минтрансу и Минюсту. Лоукостер требовал отменить в Федеральных авиационных правилах перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. Речь идёт о бесплатной перевозке помимо ручной клади (минимум 5 килограммов на пассажира) дамских сумок, портфелей, портпледов с костюмом, букетов цветов, верхней одежды и рюкзаков. ВС РФ иск отклонил. Авиакомпания планирует обжаловать это решение.

"Вопрос соблюдения прав граждан при авиаперевозках находится на контроле в Совете Федерации. Мы с коллегами из министерства транспорта находимся в тесной координации в части недопустимости дополнительных сборов с граждан за минимально необходимый пакет услуг, предоставляемых авиакомпаниями", — заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что решение ВС РФ направлено на защиту прав граждан при авиаперевозках.

"Утверждения лоукостера о невозможности размещения на борту самолета таких предметов как портплед с костюмом или верхней одежды безосновательны, так как уже на протяжении более десяти лет действуют федеральные авиационные правила, предусматривающие возможность провоза указанных предметов в салоне самолета. При этом никаких проблем с выполнением данного пункта у авиакомпаний не возникало", — отметил сенатор.