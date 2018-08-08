Организованный летний отдых детей поможет избежать ЧП, заявила Кузнецова

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Организованный летний отдых детей поможет избежать чрезвычайных происшествий с их участием, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, говоря о несчастным случае с мальчиком, который упал в ливневую канаву в Сочи.

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрены проектом. В мэрии добавили, что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Гибель среди детей, неохваченных организованными формами летнего отдыха, гораздо выше, чем среди тех, кто попал в лагерь или иную форму организованного летнего отдыха. Первая мера — это расширение возможности организованного летнего отдыха для различных категорий детей, для максимального числа категорий детей. К сожалению, по нашим данным, лишь 8% детей за прошлый год 2017 были охвачены организованным летним отдыхом. Итоги этой летней кампании мы будем подводить позже в сентябре", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам омбудсмена, уже сейчас есть цифра, что за два летних месяца утонуло 150 детей.

"Большинство этих детей как раз не охвачены организованным летним отдыхом. Печальный случай в Сочи, в различных субъектах Российской Федерации это происходит — это страшно… Конечно, здесь от тех организованных мер, которые должны принимать муниципальные власти: это и мониторинг опасных водоемов, и организация каких-то местных мероприятий, которые помогут этим ребятишкам быть чем-то занятыми, чтобы они не были предоставлены сами себе, ведь родители в это время находятся на работе или где-то заняты", — заключила Кузнецова.