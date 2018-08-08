Экологи выясняют причину гибели краснокнижных рыб в реке под Калининградом

Благодаря особым клеткам в носовой области радужная форель всегда возвращается в места, где появилась на свет

Благодаря особым клеткам в носовой области радужная форель всегда возвращается в места, где появилась на свет

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с управлением Россельхознадзора по области и экологи устанавливают причины загрязнения реки Нельма, вследствие чего произошла гибель краснокнижных видов рыбы, таких как минога и форель, говорится в сообщении регионального отделения экологической организации "Зеленый фронт".

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в конце июля в реке Нельма в районе поселка Кумачево Зеленоградского городского округа произошел замор рыбы. В сообществах любительской рыбалки отмечалось, что река Нельма является постоянным местом обитания краснокнижных видов рыб, таких как минога, форель и бычок-подкаменщик. Кроме того, Нельма является местом нереста миноги и балтийского лосося.

"В ходе выезда надзорными органами установлено, что примерно в 150 метрах от уреза воды реки Нельма на возвышенности располагаются сельскохозяйственные угодья, на части территории которых размещаются отходы животноводства – навоз свиней. Как предполагают экологи "Зеленого фронта", в виду отсутствия гидроизоляции и системы сбора ливневых стоков с дождями загрязненные воды с высокой концентрацией соединений азота могли попасть в Нельму, что впоследствии привело к замору рыбы", — говорится в сообщении.

По словам экологов, кроме ущерба, который нанесен реке Нельма и водным биологическим ресурсам, размещение отходов животноводства является фактором риска распространения африканской чумы свиней. В Зеленоградском городском округе уже была зафиксирована вспышка АЧС на крупной бойне.

В настоящее время прокуратура и Россельхознадзор устанавливают правообладателя земельного участка и отходов животноводства, к проверке подключится региональное управление Росприроднадзора, специалисты которого возьмут пробы в реке Нельма.