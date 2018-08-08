Кузнецова назвала детские площадки опасными для отдыха

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Мониторинг, проведенный в рамках акции "Безопасность детства", показал, что детские площадки являются одними из самых опасных мест для детского отдыха, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Омбудсмен считает, что организованный детский отдых помог бы решить эту проблему. Она также призвала родителей быть внимательнее к безопасности собственных детей.
Всероссийская акция "Безопасность детства" по профилактике ЧП с детьми во время летних каникул стартовала 1 августа 2018 года по инициативе Кузнецовой. Для этого при детских омбудсменах в российских субъектах создаются рабочие группы с участием активистов родительского сообщества, "Молодежки ОНФ" и членов общественных советов при уполномоченных.