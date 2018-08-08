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Общество

Кузнецова назвала детские площадки опасными для отдыха

(обновлено: 14:28 08.08.2018)
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© Фото : Оксана КусоваДетская площадка. Архивное фотоДетская площадка. Архивное фото
© Фото : Оксана Кусова

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Мониторинг, проведенный в рамках акции "Безопасность детства", показал, что детские площадки являются одними из самых опасных мест для детского отдыха, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Детские площадки пока, по данным нашего мониторинга, оказались одними из самых опасных. На втором месте — это заброшенные здания и заброшенные территории, где тоже есть масса возможностей навредить ребенку", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу "Россия-24".

Омбудсмен считает, что организованный детский отдых помог бы решить эту проблему. Она также призвала родителей быть внимательнее к безопасности собственных детей.

Всероссийская акция "Безопасность детства" по профилактике ЧП с детьми во время летних каникул стартовала 1 августа 2018 года по инициативе Кузнецовой. Для этого при детских омбудсменах в российских субъектах создаются рабочие группы с участием активистов родительского сообщества, "Молодежки ОНФ" и членов общественных советов при уполномоченных.

Детская площадка, на которой власти района нарисовали резиновое покрытие
© портал "Открытый Город"
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По представленной информации, они будут проводить мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, а также прилегающих территорий. На сайте Кузнецовой ранее сообщалось, что региональные омбудсмены позже направят итоги проверочных мероприятий в профильные министерства и ведомства для устранения выявленных недостатков.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Evgeny Kuzminov
"Мониторинг, проведенный в рамках акции "Безопасность детства", показал, что детские площадки являются одними из самых опасных мест для детского отдыха" - нашли оправдания, чтоб не строить детские площадки, молодцы.
14:57
08.08.2018
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