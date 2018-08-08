Собянин поддержал идею раздельного сбора мусора в общественных местах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на обсуждении своей предвыборной программы с экологическими экспертами поддержал идею размещения контейнеров для раздельного сбора мусора в общественных пространствах — парках, транспортно-пересадочных узлах, передает корреспондент РИА Новости.

С таким предложением к кандидату на круглом столе обратился координатор молодежного эколого-волонтерского движения "#МосЭко" Михаил Антонов.

"Мы разработали с экспертами такую перспективную схему для размещения контейнеров для раздельного сбора в общественных местах. Не только во дворах. Мы отобрали около 500 мест для размещения таких пунктов. Это общественные пространства — парки, транспортно-пересадочные узлы", — сказал Антонов, обратившись к Собянину с просьбой посодействовать в реализации проекта.

"Мы такой эксперимент будет проводить. Направляйте свои предложения, где установить специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, где эти точки на транспортно-пересадочных узлах, общественных местах, где большой поток людей. Посмотрим, как это работает", — сказал Собянин.

Он отметил, что раздельный сбор отходов – необычное явление для Москвы, и многие жители еще психологически не готовы к такому способу обращения с мусором. "Но такой запрос есть, давайте вместе, начиная с малого, развивать эту систему. Это важно для экологии города и для переработки вторичных ресурсов", — отметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ряд экспериментов с раздельным сбором мусора будет запущен в Москве в текущем году.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".