МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки и стандартизировать подходы к передаче детей в приемные семьи.

"Необходима реформа органов опеки и попечительства. Нужно пересмотреть полностью функционал, их обязанности по отношению к той сфере деятельности, которую они сейчас ведут — или уменьшить его, или усилить профессиональными кадрами… Обязательно подходы стандартизировать по принятию решения о передаче ребенка в приемную семью с учетом мнения экспертов, психологов, специалистов, тех компетентных органов, которые помогли бы составить перечень методик, которые точно дают информацию — прежде всего, и самим приемным родителям о том, готовы ли они взять этого ребенка в приемную семью", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что необходимо также определить, как правильно передавать ребенка приемной семье, какую диагностику проводить перед передачей, что должны знать будущие приемные родители для принятия осознанного решения об усыновлении ребенка, а также – как осуществлять мониторинг семей с приемными детьми.

Ранее в Татарстане был арестован опекун, до смерти избивший девятилетнюю девочку. По данным следствия, 39-летний Роман Григорьев избил ее ногами, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Кроме того, устанавливаются обстоятельства получения ребенком термических ожогов. Как отмечается, после получения девочкой телесных повреждений опекуны за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались и пытались лечить ее самостоятельно.