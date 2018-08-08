В ОЭСР оценили систему образования в московских школах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с директором по вопросам образования и учебных достижений, специальным советником по вопросам политики в области образования генсека Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреасом Шляйхером.

На встрече обсуждались факторы высоких образовательных результатов учащихся московских школ. При этом Шляйхер высоко оценил качество московской системы образования.

"Система образования Москвы — одна из лидирующих в мире. Инициатива, которая меня крайне заинтересовала, — это проект Московская электронная школа. Результаты Москвы высоки, но они показывать то, что уже проделано, а нам важно думать о будущем. В будущем важно развитие социального интеллекта, качество метапредметных результатов", — рассказал Шляйхер журналистам после встречи.

По его словам, важны не только предметы по естественным наукам, но и творческое мышление, умение работать в группе, ответственность за результаты своей работы. "Вот что становится важным в современном мире. Во время беседы с мэром я понял, что он разделяет эту позицию и тоже хочет работать в направлении развития этих навыков. Я увидел, что он настоящий лидер, который вовлечен в систему образования Москвы, он хорошо разбирается в особенностях образования и знает, куда двигать школу", — отметил директор.

Он добавил, что система образования является очень консервативной, но периодические изменения, внедрение новых методик крайне необходимы.

Проведенное в 2016 году исследование качества образования в школах Москвы по стандартам PISA показало, что по уровню читательской и математической грамотности система образования Москвы входит в шестерку лучших образовательных систем мира. При этом, лучшие 100 школ Москвы, в которых обучается 23% от общего числа московских школьников, обеспечивают качество образования выше лучших мировых стандартов, занимая первое место в мире по уровню читательской и математической грамотности.