В Минздраве рассказали о планах по снижению смертности от рака

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Реализация национального проекта "Здравоохранение" должна помочь к 2024 году снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России с более 200 до 180 человек на 100 тысяч населения, заявил журналистам заместитель главы Минздрава Сергей Краевой, который в среду находится в Кемерово с рабочим визитом.

"К великому сожалению, у нас еще пока значительная смертность от онкологических заболеваний. В 2017 году было чуть-чуть больше 200 человек на 100 тысяч населения. К 2024 году по индикаторам национального проекта мы должны снизить этот показатель до 180 человек на 100 тысяч населения. Конечно же, здесь мы надеемся на участие в достижении этого целевого показателя, в том числе, и Кузбасса", — сказал он.

Замминистра уточнил, что побывал в нескольких медицинских учреждениях Кемеровской области, которые произвели на него благоприятное впечатление, в частности, оценил онкологический диспансер. "В Кемерово хороший онкодиспансер, достаточно оборудованный. Мы сегодня говорили о возможности дальнейшего наращивания его мощности", — отметил он.

"Для того чтобы снизить заболеваемость, тем более смертность от онкологических заболеваний, необходима ранняя диагностика, а для этого необходимо развивать первичную медицинскую помощь. И как раз в национальном проекте "Здравоохранение" предусмотрен федеральный проект "Развитие и оказание первичной медицинской помощи", и этот же сегмент будет развиваться на Кузбассе", — добавил Краевой.

По его словам, именно ранняя диагностика, своевременное назначение лечения, качественное лечение в полном объеме как раз и "позволит достичь тех амбициозных цифр", которые запланированы в нацпроекте.

Краевой также пояснил, что нацпроект предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ранее отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни. В июле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав РФ подготовил для регионов методические рекомендации для реализации онкологической программы в стране.