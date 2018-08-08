РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Единая многоуровневая система контроля безопасности жизнедеятельности "Безопасный город" будет сформирована на всей территории Ростовской области до конца 2020 года, сообщает правительство региона.

Опыт Ростовской области по созданию региональной платформы "Безопасный город" рассматривался на "Байкальском информационном форуме-2018" в Улан-Удэ.

"До конца 2020 года во всех 55 муниципалитетах области будет сформирована централизованная единая многоуровневая система "Безопасный город", — говорится в сообщении. Региональная платформа на базе пяти территорий пилотной зоны (Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Батайск и Аксайский район) готова уже сейчас.

Основой для нее стала Система-112, которая функционирует в Ростовской области более двух лет. Одной из основных задач при создании региональной платформы стала интеграция внешних автоматизированных информационных систем в единую региональную платформу. Первые восемь из них сейчас проходят тестовую эксплуатацию. Это мониторинговые системы охранно-пожарных сигнализаций и видеонаблюдения, контроля пожарной обстановки в лесах, радиационного фона, уровня воды в реках и так далее.

Всего внешних информационных систем 36. Долгое время они были разрозненными и не давали возможности реализовывать принцип "одного окна" при принятии управленческих решений в случае чрезвычайной ситуации.

"При реализации концепции "Безопасный город" все системы будут интегрированы и выведены на единое автоматизированное рабочее место диспетчера, что создаст возможность осуществлять своевременное выявление угроз и реагирование при ЧС различного характера", — подчеркнул директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС области Сергей Панов.

Система-112 была создана по указанию главы региона Василия Голубева и значительно сокращает время реагирования диспетчерских и экстренных служб на чрезвычайные ситуации. Сегодня среднее время обработки информации, поступающей в Систему-112, составляет 46 секунд. В 2017 году в систему обеспечения вызовов экстренных оперативных служб поступило более 2 миллионов вызовов.