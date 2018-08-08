Кузнецова рассказала о проекте "Социальная няня"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что проект "Социальная няня" должен стать большим государственным проектом, это нужно и для безопасности детей, и для сохранения семьи.
По мнению омбудсмена, этот проект нужен, в том числе, и для сохранения семьи.
"Этот проект сейчас работает в ряде регионов России, поэтому я благодарю эти регионы… Это должно стать системным и серьезным большим государственным проектом", — заключила Кузнецова.
Ранее в сентябре стало известно, что в России могут появиться государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, формат предоставления услуг бесплатных нянь на полный рабочий день проработан и предложен органам социальной защиты населения.