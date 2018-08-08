Кузнецова считает необходимым проверить исполнение закона об образовании

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что считает необходимым проверить, как исполняется закон об образовании в РФ, который помимо образовательной части предусматривает еще и воспитательную.

"С Рособрнадзором мы говорим как раз о том, что необходимо изучить то, как исполняется в целом закон об образовании, который состоит как бы из двух частей: первая – это обучение, а вторая – это воспитание", — заявила Кузнецова в среду на молодежном форуме "Территория смыслов".

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы в образовательных учреждениях России ученикам давалась не только информация учебного характера, которую впоследствии оценивает система, но и жизненные знания. Для этого, по мнению омбудсмена, имеет большое значение личное отношение и личное участие педагога, а система образования должна больше ориентироваться на воспитательный компонент.