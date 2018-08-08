Кузнецова сообщила о росте числа обращений по вопросам воспитания детей

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Число обращений в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, касающихся воспитания детей, в этом году выросло на 90%, вопросы на тему здравоохранения по численности опустились на второе место, рассказала омбудсмен Анна Кузнецова на молодежном форуме "Территория смыслов".

"В этом году впервые мы отметили тенденцию, что обращения в аппарат уполномоченного по вопросам здравоохранения вышли на второе место. То ли потому, что их стало меньше, то ли потому что вопросов воспитания стало больше, потому что их выросло на 90%", — заявила омбудсмен.

Ранее в июне Кузнецова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщила ему, что число обращений в адрес детских омбудсменов РФ, касающихся системы образования, выросло на 83%, что может быть связано с повышенным интересом россиян к этой сфере. По ее словам, запросы в адрес уполномоченных поступают различного характера: есть обращения по качеству и доступности образования, образованию детей с особенностями развития, а также по теме воспитания.