Лишенный госаккредитации вуз в Йошкар-Оле продолжает набор студентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Межрегиональный открытый социальный институт (МОСИ) в Йошкар-Оле продолжает работать в штатном режиме, набор на все направления подготовки продолжается, несмотря на лишение вуза государственной аккредитации, сообщили РИА Новости в приемной ректора МОСИ.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила госаккредитации три негосударственных вуза, в том числе Межрегиональный открытый социальный институт в Республике Марий Эл по направлениям "информационная безопасность", "психологические науки", "экономика и управление", "юриспруденция", "образование и педагогические науки".

"МОСИ продолжает работать в своем штатном режиме, набор на все направления подготовки продолжается, обучение по всем направлениям и уровням подготовки идет в соответствии с действующей и бессрочной лицензией", — рассказали РИА Новости в приемной ректора.

На сайте вуза опубликовано обращение ректора МОСИ Игоря Загайнова, в котором, в частности, говорится о том, что проверка в мае 2018 года выявила ряд нарушений, в связи с этим на месяц была приостановлена государственная аккредитация.

"Мы выполнили требования Рособрнадзора, отчет об устранении нарушений размещен на официальном сайте вуза. Государственная аккредитация у вуза была восстановлена и действует в отношении отдельных направлений подготовки и уровней образования (магистратура и аспирантура)", — говорится в обращении ректора.

"По ряду направлений подготовки у нас отозвана государственная аккредитация. Мы работаем в этом направлении над получением (восстановлением) государственной аккредитации и в максимально короткий установленный законом срок постараемся все пройти и восстановить. На это уйдет примерно один год, и осенью 2019 года, я уверен, мы сможем восстановить государственную аккредитацию и на другие направления подготовки", — говорится в обращении.

В сообщении также отмечается, что МОСИ обеспечит соблюдение прав студентов. Так, например, выпускники 2018-2019 года смогут перевестись в вузы-партнеры и получить дипломы государственного образца.