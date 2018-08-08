Кузнецова сообщила о сокращении числа преступлений против детей

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 авг — РИА Новости. Число преступлений, совершаемых против детей в России, сократилось, однако среди них выросла доля преступлений против половой неприкосновенности, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду на молодежном форуме "Территория смыслов".

"Статистика говорит о позитивной тенденции в плане сокращения преступности в отношении детей. К сожалению, доля преступлений против половой неприкосновенности выросла", — заявила Кузнецова.

В июле Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.