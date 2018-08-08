Калининградский зоопарк отправил в Белгород детеныша жирафа

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Детеныш жирафа, который появился на свет в калининградском зоопарке в ноябре 2017 года, отправился паромом в Белгород, сообщила РИА Новости пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

"В путешествие Сафари отправился в специально сделанном для него транспортировочном вольере. Вольер погрузили на фуру с 16-метровым прицепом. В дорогу Сафари дали запас любимого лакомства жирафов – сухих ивовых веников, несколько десятков литров воды, свежую зелень", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что первую остановку детеныш жирафа сделал в порту Балтийска, где фуру погрузили на паром и перевезли в Усть-Лугу Ленинградской области. Там его встретил водитель Белгородского зоопарка. В дороге Сафари сопровождают директор и главный ветеринарный врач зоопарка Белгорода. Они приехали в Калининград за несколько дней до отправки жирафенка, изучили привычные для Сафари условия жизни, рацион, поучаствовали в медицинских тренингах, которые с недавних пор начали проводить с жирафами в калининградском зоопарке.

По словам Михайловой, в Белгороде Сафари ждет большой благоустроенный летний вольер и новое зимнее помещение. Специалисты зоопарка формируют семейную группу жирафов, так что компанию калининградскому жирафу составят две молодые самки. Оставить молодого жирафа в калининградском зоопарке было невозможно, поскольку совместное содержание двух самцов – отца и сына — неизбежно приведет к конфликтам.

Первый за долгое время детеныш жирафа появился на свет в калининградском зоопарке 14 ноября 2017 года у пары Мэру и Ива. В январе этого года зоопарк совместно с опекунами жирафов объявил конкурс "Я дарю тебе имя!" на лучшую кличку для жирафенка. Гости предложили 1074 варианта, жюри выбрало имя Сафари.

Как рассказала пресс-секретарь, практически с момента рождения стали поступать заявки от желающих получить на содержание жирафа. Все предложения тщательно рассматривались, и только белгородский зоопарк смог убедить калининградских зоологов в том, что Сафари будет содержаться в отвечающих современным стандартам условиях, предоставив подробные чертежи и фотографии вольеров.