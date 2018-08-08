КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Более 80 конкурсантов из Татарстана примут участие в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который стартует в среду в Южно-Сахалинске.

"В состав сборной Татарстана для участия в финале отобраны 58 конкурсантов по 44 компетенциям "Ворлдскиллс" в сопровождении 46 экспертов-компатриотов и 23 конкурсанта по 15 компетенциям "Ворлдскиллс юниор" в сопровождении 15 экспертов-компатриотов", — сообщил РИА Новости представитель татарстанской команды.

Всего в финале национального чемпионата, как ожидается, примут участие 1,4 тысячи экспертов и конкурсантов по 62 компетенциям "Ворлдскиллс" и 36 компетенциям "Ворлдскиллс юниор" — победители региональных чемпионатов по компетенциям, по которым полуфиналы не проводились, и конкурсанты, показавшие высокие результаты в полуфиналах.

Собеседник агентства отметил, что для эффективного участия в финале национального чемпионата, подготовки сборной Татарстана в конце июля на базе федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта в Казани состоялась выездная образовательная смена финалистов. В её рамках прошли тренинги и мастер-классы по развитию надпрофессиональных навыков и умений, направленные на повышение эффективной коммуникации и доверительных отношений между участниками.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе 2019 года. Свыше 1,3 тысячи молодых профессионалов из более чем 70 стран будут соревноваться по более чем 50 компетенциям, оценивать их будут более 1 тысячи экспертов. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

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