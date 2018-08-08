Власти Магаданской области помогут "Почте России" с доставкой

МАГАДАН, 8 авг — РИА Новости. Посылки и письма, направляемые в отдаленные и труднодоступные поселки Колымы, будут доставлять транспортом муниципальных властей, заявил на встрече с министром связи РФ Константином Носковым, которая прошла в Магадане, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Жители Магаданской области жалуются на неоперативную работу "Почты России" в регионе, говорилось на совещании. Любая корреспонденция идет до адресата необычайно долго. Ситуация усугубилась после ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро", теперь все почтовые отправления идут в регион сначала по железной дороге до Владивостока, а затем морем. Жители же отдаленных и труднодоступных поселков региона часто вынуждены ждать свои посылки по несколько месяцев.

"Любой транспорт, будь то самолет, вахтовка или гусеничная техника, идущий в тот или иной населенный пункт, должен быть специально оборудован, чтобы везти с собой почту. У нас есть такая возможность и план, как это сделать. Мы должны от постоянных нареканий людей на работу почты перейти к качественно новым услугам, которые оказываются колымчанам. Для нас это важно, особенно в удаленных городских округах. Почта – ведь это не только письма и бандероли, но и возможность через формы интернет-заказа приобрести различные товары без всяких дополнительных наценок. Это можно и нужно сделать. Я думаю, что мы справимся, объединив усилия", — заявил Носов.

Идею Носова поддержал директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Виталий Смирнов. Он сообщил, что региональное отделение ищет возможность доставки корреспонденции через Якутию.

"Если различные службы будут брать с собой какие-то почтовые отправления, то часть проблемы мы обязательно снимем. Также нужно решить вопрос с авиадоставкой, потому что доставка морем занимает слишком много времени. Компания "Трансаэро" ушла с рынка, и частота рейсов из Москвы в Магадан сократилась. В этих условиях мы ищем новые направления работы с "Аэрофлотом", чтобы достигнуть компромисса. И рассматриваем возможность изменения логистики, чтобы отправлять корреспонденцию через Якутию", — сказал Виталий Смирнов.