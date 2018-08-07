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Общество

Кадыров раскрыл секрет здоровья детей

(обновлено: 22:49 07.08.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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ГРОЗНЫЙ, 7 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что для воспитания здорового поколения нужно с раннего детства приучать детей к спорту, мотивируя их личным примером.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кадыров рассказал, кого любит больше, чем своих детей
Чечня, по данным Минздрава России за 2017 год, стала регионом страны с самыми здоровыми детьми до 14 лет, где на 100 тысяч детского населения приходится 62 969,7 заболеваний.

"Это хорошая новость, значит, наши труды дали отличный результат. Считаю, что самое главное для здоровья – это спорт, детей нужно приучать с раннего детства, не требовать, а подавать пример", — заявил Кадыров РИА Новости.

По его словам, самые первые шаги, которые предприняли власти после завершения военных действий, были направлены на оздоровление нации и подрастающего поколения.

"Помимо медицинской профилактики, мы поставили задачу сделать спорт не увлечением, а образом жизни. Для этого нужны были условия. Отсюда началась программа по созданию сети спортивных учреждений в республике. Почти в каждом населенном пункте открылись и функционируют спортивные комплексы, секции по различным видам спорта, и эти залы теперь переполнены", — заметил Кадыров.

"У нас ежедневно десятки тысяч детей и подростков ходят в залы, открываются школы плавания, верховой езды. В Чечне пошла мода на спорт" — добавил глава республики.

Книги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy
Более 500 учителей приехали в Чечню после приглашения Кадырова на работу
Он на примере своих детей рассказал, как нужно приучать детей к спорту.

"Нельзя требовать от детей заниматься спортом, нужно приучать их к этому, подавая личный пример. Любую свободную минуту я провожу с детьми, мы совершаем пешие прогулки по горам, многокилометровые переходы для них не являются испытанием. Ахмад, Эли и Адам с легкостью проходят этот маршрут наравне со взрослыми. Привыкли", — заметил Кадыров. Пример со старших берут также и младшие сыновья Кадырова – Шейх-Ахмад и Шейх-Мохаммад.

"Когда они приходят в зал, их невозможно оттуда вытащить, они бегают, "занимаются", боксируют, кувыркаются, главное, что им нравится, уверен, эта привычка ходить в зал у них сохранится на всю жизнь", — заметил Кадыров.

Он напомнил, что важнейшим фактором оздоровления является также профилактика наркомании и алкоголизма.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сыновья Кадырова ответили на вызов десятилетнего мальчика из Казахстана
"В здоровом теле — здоровый дух. Здоровье детей начинается со здоровых родителей. Если отец и мать систематически пьют, курят, спокойно наблюдают за тем, как их дети в 12 лет ходят с пивной баночкой в руках, то и их потомство ждет такое же будущее", — посетовал Кадыров. Он напомнил, что в Чечне программа духовно-нравственного воспитания позволила практически полностью искоренить в чеченском обществе употребление спиртных напитков, наркоманию.

"Мы покончили практически с этим злом, на улицах Чечни нигде не увидишь подвыпившего человека, у нас это считается позором и так должно быть везде. Это результат повседневной работы духовенства, общественных организаций", — заключил глава республики.

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