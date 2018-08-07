Кадыров раскрыл секрет здоровья детей

ГРОЗНЫЙ, 7 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что для воспитания здорового поколения нужно с раннего детства приучать детей к спорту, мотивируя их личным примером.
"Это хорошая новость, значит, наши труды дали отличный результат. Считаю, что самое главное для здоровья – это спорт, детей нужно приучать с раннего детства, не требовать, а подавать пример", — заявил Кадыров РИА Новости.
По его словам, самые первые шаги, которые предприняли власти после завершения военных действий, были направлены на оздоровление нации и подрастающего поколения.
"Помимо медицинской профилактики, мы поставили задачу сделать спорт не увлечением, а образом жизни. Для этого нужны были условия. Отсюда началась программа по созданию сети спортивных учреждений в республике. Почти в каждом населенном пункте открылись и функционируют спортивные комплексы, секции по различным видам спорта, и эти залы теперь переполнены", — заметил Кадыров.
"У нас ежедневно десятки тысяч детей и подростков ходят в залы, открываются школы плавания, верховой езды. В Чечне пошла мода на спорт" — добавил глава республики.
"Нельзя требовать от детей заниматься спортом, нужно приучать их к этому, подавая личный пример. Любую свободную минуту я провожу с детьми, мы совершаем пешие прогулки по горам, многокилометровые переходы для них не являются испытанием. Ахмад, Эли и Адам с легкостью проходят этот маршрут наравне со взрослыми. Привыкли", — заметил Кадыров. Пример со старших берут также и младшие сыновья Кадырова – Шейх-Ахмад и Шейх-Мохаммад.
"Когда они приходят в зал, их невозможно оттуда вытащить, они бегают, "занимаются", боксируют, кувыркаются, главное, что им нравится, уверен, эта привычка ходить в зал у них сохранится на всю жизнь", — заметил Кадыров.
Он напомнил, что важнейшим фактором оздоровления является также профилактика наркомании и алкоголизма.
"Мы покончили практически с этим злом, на улицах Чечни нигде не увидишь подвыпившего человека, у нас это считается позором и так должно быть везде. Это результат повседневной работы духовенства, общественных организаций", — заключил глава республики.