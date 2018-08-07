Во ФСИН объяснили, почему избитого заключенного Макарова поместили в ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Управление ФСИН по Ярославской области заявило, что заключенный Евгений Макаров, ставший известным после видео с его жестоким избиением в колонии, помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) в качестве наказания за отказ поддерживать чистоту в камере и несоблюдение внутреннего распорядка колонии.

Информация, что Макаров помещен в ШИЗО, появилась во вторник на странице фонда "Общественный вердикт" в соцсети Facebook. Юристы фонда представляют интересы Макарова. По их данным, заключенного наказали за отказ мыть унитаз под видеозапись. По данным фонда, таким образом сотрудники УФСИН пытаются надавить на Макарова, поскольку "по неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись приводит к потере уважения со стороны других заключенных". Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин подтвердил РИА Новости, что Макаров в ШИЗО.

УФСИН по Ярославской области опубликовало официальное сообщение, в котором поясняет причину наказания Макарова.

"Обязанность по поддержанию чистоты и порядка в камерном помещении, в том числе проведение уборки, возлагается на осужденных в соответствии с пп. 165-166 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Осужденный Евгений Макаров… отказался выполнить законные требования представителей администрации в части осуществления уборки камеры", — говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники колонии составили акт о нарушении правил внутреннего распорядка. "За допущенные нарушения осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор", — отмечает ведомство.

Видео с жестоким избиением Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.