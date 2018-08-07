Омбудсмен Алтая связал число дел о репостах с правовой культурой молодежи

БАРНАУЛ, 7 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что рост уголовных дел об экстремизме, возбужденных из-за репостов в социальных сетях, связан с низкой правовой культурой молодежи, сообщает пресс-центр аппарата омбудсмена в регионе.

Следователи Алтайского края за несколько месяцев возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты в соцсети "ВКонтакте". Суд Барнаула рассматривает дело студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Было возбуждено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

"Не думаю, что Алтайский край — самый экстремистский регион в Сибири. Видимо, речь идет о реальной работе следственных органов, которые стали уделять этой области больше внимания. По большому счету люди, которые привлекаются, сами виноваты, размещая подобные материалы, не давая себе отчета в том, что они могут привлекаться к ответственности за такие публикации. Это низкая правовая культура молодежи", — цитирует пресс-центр слова Ларина.

По данным аппарата омбудсмена, Ларин обратился в правительство региона с предложением о разработке комплексного документа, направленного на консолидацию усилий органов власти и общественности по правовому просвещению населения.

Ранее Ларин являлся заместителем губернатора Алтайского края и возглавлял комиссию по противодействию экстремизму.

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год — 23 человека.