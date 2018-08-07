Врачи рассказали о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Врачи оценивают состояние Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, как удовлетворительное, сообщает во вторник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, говорится в сообщении.

УФСИН сообщает, что врачи осматривают Сенцова ежедневно, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

"Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. С целью контроля проводимых лечебно-диагностических мероприятий 27 июля проведен консилиум врачей-специалистов ГБУЗ "Лабытнангская городская больница", 6 августа проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено", — сообщает управление.

"Фактов отказа Сенцова от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова. оценивается как удовлетворительное", — добавили в ведомстве.