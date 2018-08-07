Мост через Волгу в подмосковной Дубне откроют на год раньше плана

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мост через Волгу в подмосковной Дубне введут в эксплуатацию уже в декабре — на год раньше срока, стоимость моста — 9 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба губернатора Московской области.
По его словам, протяженность моста составит 1,2 километра.
"Много десятилетий люди от науки и просто жители Дубны мечтали о том, чтобы левый и правый берег соединить, и вот буквально через несколько месяцев это произойдёт. Мост мы сдаем в эксплуатацию в декабре месяце, здесь должны поехать первые машины, сделаем два тротуара",- передают власти слова Воробьева.