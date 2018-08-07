В ГД внесли проект о запрете продажи нюхательного и жевательного табака

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Законодательное собрание Ростовской области внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, предлагающий запретить в РФ продажу нюхательного и жевательного табака, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы, ссылаясь на результаты научных исследований, отмечают, что потребление жевательного или нюхательного табака может привести к возникновению раковых, сердечно-сосудистых и других тяжелых заболеваний.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 19 Федерального закона… "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", установив запрет на оптовую и розничную продажу также табака жевательного и табака нюхательного", — говорится в пояснительной записке к документу.

Другим проектом предлагается установить административную ответственность за оптовую или розничную торговлю жевательным и нюхательным табаком. Так, предлагается установить штрафы для граждан в размере до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 12 тысяч рублей, для юридических лиц — до 60 тысяч рублей.