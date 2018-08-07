Церемония в честь начала учебного года пройдет в МГУ 1 сентября

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Торжественная церемония, посвященная началу учебного года, пройдет в главном вузе страны – Московском государственном университете 1 сентября в субботу, переноса на понедельник не будет, сообщили в пресс-службе вуза.
Однако в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) РИА Новости сообщили, что проведения торжественных церемоний пройдет 1, 3, 4 и 5 сентября. Первого сентября в главном корпусе РУДН пройдут церемонии на юридическом и медицинском факультетах.
В 2018 году 1 сентября выпадает на субботу, при этом московские власти предложили общеобразовательным учреждениям самим выбирать дату мероприятия в честь начала учебного года, школы Москвы смогут провести их по третье сентября включительно.